Nagy Parfüm Teszt: mielőtt parfümériába mész, olvasd el!

Nagy parfümtesztelés zajlott az elmúlt hetekben, nem kevesebb, mint 15 népszerű női parfümöt osztottunk szét a szerkesztőségben: ikonikus darabokat és idei újdonságokat egyaránt, árkategóriát tekintve a pár ezer forintostól a luxuskategóriásig sokféle szerepelt. Szagolgattuk, próbálgattuk őket, teszteltük tartósságukat, intenzitásuk és azt is szavakba öntöttük, mitől és kik számára lehetnek ideális illatok.

Dolce & Gabbana The One Gold EdP Intense

Első benyomás: Ezt az üveget akkor is észreveszed, ha nem akarod. Tökéletesen arany színe van és tökéletesen szögletes, csupán az illat feliratával. Nehéz, testes üveg, amit megfogni is luxus érzet. Nem állítom, hogy kényelmesen kézre áll az üveg, de ez nagyjából csak addig érdekelt, míg ki nem próbáltam az illatot.

Az illat: Valójában csak kíváncsiságból szaglásztam meg először, mert bár látványra abszolút attraktív, nem tartottam magamat egy arany üveges parfümöt magára fújó valakinek. Hát, tévedtem. Ez az illat eszméletlen! Abszolút nőies, elegáns, szexi, de nem közönséges, karakteres és határozott, ráadásul egyre jobb és jobb a nap folyamán. Nekem egyértelműen magabiztosságot ad, ez lett a dolgozós, ügyet intézős illatom. Hozzáad az emberhez, megjelenéséhez, de nem uralkodik.

Domináns illatjegyek: A vaníliát abszolút érezni, de ne egy tipikus vaníliás parfümre gondoljunk. Talán fűszeresség és valamilyen gyümölcsös frissesség keveredik benne, és mintha idővel egy pici rózsa is kiérződne. Nagyon egyedi illatot alkotnak, ami öltöztet.

Évszak: Egyértelműen őszi és téli illat.

Alkalom: Nappalra nem egy bevásárlós, sétálgatós illat, de ha kell egy kis plusz magabiztosság, ezért nyúlok. Randi illatnak, alkalmi illatnak is abszolút el tudom képzelni, nagyon elegáns.

Illat tartóssága (1-5): Ötös, vagy inkább hatos. Ilyen tartós parfümöm még nem volt, pedig kipróbáltam már jó pár félét, köztük nívós márkákét is. Egyetlen fújás tart rajtam egész nap, ruhán még napokkal később is érezni, és épp olyan kellemes, nem fárad el.

Illat intenzitása: Az egy fújás belőle nem véletlen, ez nem egy szolid illatocska. Nevében is ott van, hogy Intense, és valóban érezni egész nap, és ez tetszik. Nem húzok illatcsíkot magam után, de ad egy kis ízléses aurát. Intenzitása miatt kihívás is azt az egyetlen fújásnyit eladagolni, kettő már sok, ezt az illatot pedig butaság is elpazarolni.

Artistry Flora Chic EdP

Első benyomás: A rózsaszín és arany üveg hűen tükrözi azt, amit benne találunk: egy luxusparfümöt, ami mégsem az a tipikus nehézkes, telt illat, hanem fiatalos és könnyed. A külcsín mellett a praktikum is helyet kap, a kupak könnyedén levehető, és a kerekded üveget kényelmes kézre fogni.

Az illat: Ha rózsaszínes üveggel találkozom, általában már sejtem, hogy az illat nekem való lesz, így nagy elvárásaim voltak, már mielőtt először kipróbáltam. Azokat az illatokat keresem, amiknél úgy érzem, hogy már valamikor találkoztam vele, és egy kellemes emléket vagy egy kellemes érzést idéz fel. A Flora Chic pontosan ilyen volt, így rögtön rabul ejtett. Mivel általában érzékeny vagyok az illatokra, így sokszor egy-egy új parfüm viselésénél az első pár nap a túlélésre megy, mert gyorsan zavarni kezd, amíg meg nem szokom. Meglepő módon a Flora Chicnél egyáltalán nem éreztem ezt. Sőt, minden alkalommal örültem neki, amikor újra megéreztem a nap folyamán. Nőies és elegáns, érződik rajta a luxus, de mégis fiatalos, sőt kissé kacér.

Domináns illatjegyek: Az illat édeskés, érződik rajta a rózsa, amit viszont jól kompenzál a citrusossága.

Évszak: Könnyed, légies, virágos illat, így tavaszra ajánlanám.

Alkalom: Minden alkalomra tökéletes.

Illat tartóssága (1-5): 5-ösre értékelem a tartósságát, elegendő egyszer vagy kétszer fújni belőle. Én a nyakamra, illetve fülem mögé szoktam kettőt.

Illat intenzitása: Először az erősebb citrusos illat dominál, majd később érződik a rózsás, teltebb, de mégis még mindig friss illat. Nem tolakodó egyáltalán.

4711 Remix Cologne Edition 2021 Narancsvirág

Első benyomás: A jól megszokott forma és a brandre jellemző jegyek jellemzik az üveget, jól felismerhető, azonosítható designja van. Jól kézre áll az üveg, semmi különös formája nincs, pont úgy lehet fújni belőle, mint bármelyik másik üvegből.

Az illat: Mintha igazi narancsot spriccelnék magamra, olyan elsőre az illata, és és végig megmarad, de a nap során édesedik, csatlakozik hozzá egy kis vanília is. Friss, fiatalos illat, nőcis, de nem a mély dekoltázsos, magassarkús nőies, hanem a vagány nő jut inkább eszembe róla. Nőies illat, de nem az édes típus.

Domináns illatjegyek: Citrusos, narancsos, mandarinos, őszibarackos – csupa gyümölcsöt érzek rajta.

Évszak: Nyári, friss illat, amit azért kell használni télen, hogy a szürkeségben elhozza a napsütést.

Alkalom: Nappali illat, nem annyira való elegáns, esti alkalomhoz.

Illat tartóssága (1-5): 3-asra értékelem, kitartott, de azért délután már alig lehetett érezni. Két fújást tettem a két fülem mögé, ezt megismételtem volna ebéd után, ha nálam lett volna a parfüm.

Illat intenzitása: A megszokott mennyiség nem tart ki estig, de ettől még intenzív az illat, ám nem tolakodó, nem veri le a lábáról azt, aki mellettem áll a liftben.

Mugler Alien Goddess EdP

Első benyomás: Nagyon szép, arany színű az üvege, tényleg kicsit egy ufóra emlékeztet. A forma tökéletes, kézre áll, nem is túl nagy, nem is kicsi. Könnyű fújni belőle, jól eloszlik a permet.

Az illat: Először kicsit erős számomra, de pár másodperc múlva már nagyon jó. Korábban nem voltam oda ezekért az illatokért, de ez csodás. Igazán nőies illat, nem tinis, vagy kislányos. Inkább vad, de kifinomult és nem tolakodó.

Domináns illatjegyek: Nekem inkább a vanília dominál, de keletiesnek mondanám az illatot, keleti fűszerek összessége.

Évszak: Inkább őszi és téli illat, azon belül is sötétedés utáni.

Alkalom: Abszolút esti, alkalmi parfüm számomra.

Illat tartóssága (1-5): Egyértelműen 5. Reggel fújok kettőt és egész nap érzem magamon, mások is dicsérik, és a ruháim is beszívják hosszú napokra.

Illat intenzitása: Elég intenzív még úgy is, hogy csak kettőt fújok, ennek ellenére nem tolakodó, nem zavaró mások számára.

Giorgio Armani Sí EdP Intense

Első benyomás: Elegáns, letisztult, egyszerű, mégis egyedi formájú az üveg, pont a marokba illik, olyan a formája is, hogy belesimul a kezembe, nagyon könnyű fújni belőle.

Az illat: Az első benyomásom az volt róla, hogy határozottan gyümölcsös, citrusos illat, nem tolakodó. Egész nap viselve aztán idővel édeskésebbé vált. Egy gyümölcsfa jelenik meg tőle a fejemben, abszolút nőies illat, de nem az érzéki csábító nő, hanem a magabiztos, önálló nő jut inkább eszembe róla.

Domináns illatjegyek: Egyértelműen citrusos a számomra, de később, viselése során előjön a vanília is belőle.

Évszak: Gyümölcsössége miatt tavaszi-nyári, de a vanília miatt őszi-téli is lehet. Én most is ezt viselem.

Alkalom: Hétköznapra és alkalomra is tökéletes szerintem ez a parfüm.

Illat tartóssága (1-5): Tartóssága 4-es, délutánig éreztem magamon az illatot általános terhelés mellett (BKV, iroda, emberek között), ehhez két fújás a két fülem mögé elég volt, nem kellett ismételni a nap során.

Illat intenzitása: Intenzív illat, de nem éreztem azt, hogy egy parfümfelhőben járok, úgyhogy az intenzitás nem azt jelenti, hogy mindenkit ledönt a lábáról, aki a közelembe jön.

Prada Candy EdP

Első benyomás: Letisztult vonalú, henger alakú üvege van, gomba formájú tetővel, ami egyszerre a kupak és a permetező. Maga az üveg könnyen kézre áll, viszont a permetezőfej használatára rá kell érezni, mivel a nyílás apró és eléggé el van rajta rejtve, így könnyű eltéveszteni, hogy hol jön belőle a parfüm.

Az illat: Ez a parfüm már a nevében sem árul zsákbamacskát, hiszen egy édes, őszinte, egyértelmű cukorkaillatról van szó. Ezt nyújtotta első benyomásként is, és ez nem változott később sem. Kifejezetten nőcis, bájos, ugyanakkor érzéki, és van benne némi bevállalósság is, hogy „igen, cukorkaillatom van, egyéb kérdés?”

Domináns illatjegyek: A karamell és vanília illatát érzem az illatjegyek közül a leginkább

Évszak: Igazi őszi-téli parfüm számomra.

Alkalom: Nappali-hétköznapi illatnak tartom, de fújtam már esti alkalomra is.

Illat tartóssága (1-5): Tartóssága 4-es, a nyakamba, illetve a fülem mögé, a hajamra és a ruhámra fújtam reggel és csökkenő intenzitással ugyan, de estig megmaradt. A hajamban még lefekvéskor is éreztem.

Illat intenzitása: Az a típusú illat, amit saját magadon is érzel órákkal azután is, hogy befújtad magad, mások pedig még inkább éreznek rajtad. Nem tolakodó, de visszafogottnak sem nevezhető, ugyanis kellőképpen karakteres ahhoz, hogy észrevegyék. Jelen van, körülleng, és a maga módján állást foglal.

Yves Saint Laurent Black Opium EdP Extreme

Első benyomás: Már a doboz és az üveg is jelzi, hogy inkább egy esti, alkalmi illatról van szó elsősorban. Fekete színe komolyságot sugall, a rajta lévő csillámok pedig ünnepélyességet. Használata kényelmes, pont akkora az üveg mint egy női tenyér.

Az illat: Az első benyomásom az volt az illatról, hogy „Azta!” A második, hogy ez nem az én illatom, a harmadik pedig, hogy „hm, talán mégis?”. Nagyon finom az illata, ez már elsőre egyértelmű volt, de úgy gondoltam, ez nem én vagyok, még akkor sem, ha szeretem a keleties illatokat. Inkább a könnyedebb, természetesebb illatok jönnek be mostanában – valahogy ahogy idősödöm, a fiatalosabb, frissebb illatokat jobban kedvelem, régebben viszont biztosan azonnal kattantam volna rá. Ez egy olyan illat, amit akkor viselsz este, ha hódítani akarsz. Napközben pedig jól jön, ha kell némi magabiztosság. Ahogy magamra tettem, és elindultam a dolgomra, az jutott eszembe, hogy komolyságot kölcsönöz nekem ez az illat és magabiztosságot. Ha azt szeretném, hogy valaki komolyan vegyen, egészen biztos, hogy ezt az illatot fújnám magamra. Bár nekem ez egy sokkal erőteljesebb illat volt, mint, amit használni szoktam, párom szerint ez egy kellemes visszafogott illat, olyan „bizsergető”.

Domináns illatjegyek: Van benne némi gyümölcsösség, keletiesség, talán kávé.

Évszak: Egyértelműen őszi, téli illat számomra.

Alkalom: Elsősorban alkalmi, esti illatnak gondolom, de egy-két fújással szerintem nap közben sem lehet gond télen.

Illat tartóssága (1-5): 4-es adnék, a bőrön is megmarad, estére kicsit elveszíti ezt a bizsergető jellegét, és enyhébb illattá szelídül. 2-3 fújásnyit használtam belőle, egyet a csuklómra, kettőt a ruhára.

Illat intenzitása: Bár azt gondoltam elsőre, hogy biztosan húzom majd magam után a csíkot, meglepett, hogy mennyire visszafogott illat ez. Mindenesetre biztosan húz az ember köré egy finom illatos „aurát”, amibe belépve, másokat is megbabonáz.

Valentino Voce Viva EdP Intense

Első benyomás: A sima, négyszögletű üveg letisztult, de egyben luxus érzetet kelt. Oldalt V-alakú vágások vannak az üvegben, amin szépen áttetszik a parfüm arany színe. Ez a kialakítás egy karcsú női derékra emlékeztet. Az aranyszínű kupakon vagány szegecsek találhatóak, karaktert és modern érzetet adva ezzel. Az üveg könnyen kézre áll, nem csúszik, kényelmesen használható és könnyű belőle fújni.

Az illat: Az első benyomásom az volt az illatról, hogy nagyon édes, majd viselés során ez teljesen megváltozott, kellemesen virágos és friss érzést nyújtva. Az érzékekre hat ez az illat. Buja, de nem hivalkodó, érzékien kifinomult hatást kelt. Ez az illat magabiztosságot és bátorságot is ad a hétköznapokra. Maximálisan nőies illat.

Domináns illatjegyek: Citrus, vanília és virágillatok keveréke érződik számomra a parfümben.

Évszak: A négy évszak bármelyikében bátran használnám, de ha választani kell, inkább nyárias illatnak mondanám.

Alkalom: Inkább esti használatra javasolnám.

Illat tartóssága (1-5): Az ötös skálán négyesre értékelem az illat tartósságát, ez azt jelenti, hogy szinte egész nap lehet érezni. Tartós és sokan dicsérik, amikor megérzik az illatot. Ruhára és dekoltázsra fújtam a parfümöt és ez elegendőnek bizonyult egészen estig.

Illat intenzitása: A parfüm sillage-a erős, intenzív, de nem tolakodó. Határozottan érezhető, jellegzetes.

s.oliver Pure Sense EdT

Első benyomás: Én alapvetően is mindig a halványrózsaszín üvegek felé nyúlok a parfümériákban, nem tudom, hogy miért, talán, mert azoknak társítok kellemes, finom, nőies illatot. Így esett a választásom az S. Oliverre is, ami már külalakra elcsábított, hisz minden jellemzőt hozott, amivel engem meg lehet venni. Letisztult színvilág, egyszerű, elegáns üveg. Nekem ennyi első körben elég. Az üveg használat közben nagyon kényelmes volt, szerettem használni, volt már bajom furcsa formákkal, nem kézreálló üvegekkel és bármennyire is szerettem az illatukat, rontott az élményen a reggeli szenvedés az üveggel. Itt nem tapasztaltam ilyet.

Az illat: Az első benyomásom az volt az illatról, hogy finom, nem tolakodó, olyan, amit szívesen bármikor magamra fújnék. Kellemes, lágy, nőies – ezek jutottak róla eszembe az első találkozáskor. Rajtam már egy kicsit másképp viselkedett, de alapvetően kellemes illat maradt. Ez a parfüm egy letisztult, gyengéd illat, ártatlan rózsaszálaknak való, akik nem hódítani akarnak, hanem észrevétlenül bebújni a bőröd alá. Szerintem ezt leginkább egy lágyabb parfümmel lehet elérni, és erre ez tökéletesen alkalmas.

Domináns illatjegyek: Abszolút rózsás illat számomra, inkább édesebb vonal, de nem az a túlcsorgó fajta. Épp a határon van. Én legszívesebben beleburkolóznék ebbe az illatba és nem jönnék ki többé.

Évszak: Ez egy abszolút tavaszi illat, de mivel nem erőszakos, ezért szerintem bármelyik évszakban megállja a helyét.

Alkalom: Napközbeni illatnak tartom, azonban mivel nálam csak ez az illat jöhet szóba, én simán fújnám estére is. Az időtlensége miatt bármikor bevethető szerintem.

Illat tartóssága (1-5): Egy fújásnál többet soha nem használok, akkor sem, ha tudom, az illat gyorsan elillan. Azt szokták mondani, hogy oda fújd, ahol szeretnéd, hogy megcsókoljanak. Nem tudom, hogy ezért-e, de nekem mindig a fülem alá érkezik a parfüm. Lehet, az én orrom nem tökéletes, de nálam hamar beáll a már nem érzem állapot. Itt is ezt tapasztaltam, illetve, napközben kissé veszített a frissességéből a parfüm, egy-két órával később már csak nyomokban fedeztem fel kedvelt vonásait. De hangsúlyozom, ennek ellenére kellemes viselet maradt.

Illat intenzitása: Ennek a parfümnek, ha nem viszik túlzásba, egy nagyon kellemes, finom, visszafogott, diszkrét illata van. Ez a titka. Meg az, hogy tényleg nem szabad sokat használni belőle, mert szerintem akkor jó egy parfüm, ha az intim zónájába hajolva érzi meg a másik ember. Nagyon határozott, karakán, harsány nőkhöz nem tudom elképzelni ezt a parfümöt. Ehhez szerintem visszafogottság kell. Nem karakteres, inkább szolid és természetes. Viselőjét mégis egy elegáns érzésbe burkolja.

Lancôme La Vie Est Belle EdP

Első benyomás: A rózsaarany színű dobozban egy kisebb üvegben bújik meg a parfüm, amit egy csodás, dizájnos üvegbe rejtettek. Az üvegen egy szintén üvegből készült, kocka alakú kupak van, és egy vékony szürkés selyemszalag díszíti az üveg nyakát. Bár az üvegcse viszonylag nagynak tűnik, de a beltartalma, ami a rózsaszínes parfümöt rejti, csak körülbelül a fele. Kicsit karcsúsított az üvege, így könnyű kézbe fogni. A kupakot könnyű levenni és fújni is nagyon egyszerű.

Az illat: Első pillanatban megfogott az édes, gyümölcsös illata. Nagyon szeretem viselni, és nem untam meg az illatát, bár a melegebb, őszi napokon kicsit töménynek éreztem. Szerintem ez az illat most, a hidegebb időben teljesedik ki igazán. Kifejezetten tetszik, hogy a sálamon rajta van az illat, és a télikabátom is ettől illatozik. Erősnek és nőiesnek éreztem magam miközben viseltem. Élvezettel nyúlok felé, és fújom magamra, mert magabiztossá tesz. Van benne egy adag gyümölcsösség, és ünnepi elegáns érzés is. Finnyás vagyok az illatok terén, nem is találtam magamnak ezért parfümöket évek óta, de a La vie est belle-ről már sokat hallottam és a reklámot is mindig láttam itt-ott. Nem gondoltam volna, hogy ez lesz az én illatom, de nagyon eltalálták. Ok, én nem leszek tőle sosem Julia Roberts, de majdnem.

Domináns illatjegyek: Abszolút gyümölcsös, virágos illat. Talán a narancsos illata volt számomra a legjellemzőbb.

Évszak: Melegebb időben nekem kicsit sok volt az illat, ezért abszolút késő őszi, téli illatnak fogom használni.

Alkalom: Nappali, hétköznapi illatnak tartom, de eseményeken is megállja a helyét, attól függően, ki mennyire szeret parfümöket használni.

Illat tartóssága (1-5): Nagyon tartós, ötös! Egy-két fújásnyit céloztam a nyakam két oldalára, leengedett hajjal, hogy oda is jusson egy kicsi, de egész nap éreztem magamon, még este zuhanyzás előtt is. Nem kellett sosem ismételni, sőt! Meglepő volt, de egy izzasztó edzés után is éreztem az illatot a nyakamon. Persze akkor már csak halványan, de még akkor is működött.

Illat intenzitása: Viszonylag erősnek mondanám, de nem az a zavaróan erős, hanem az annyira erős, hogy ha elsétálok valaki mellett, akkor érezhető, hogy valamilyen illat körbeleng.

Hermés Twilly Ginger EdP

Első benyomás: A desing az Hermés-hez megszokottan elegáns, letisztult üvege van, tökéletesen kézre áll és könnyű fújni belőle.

Az illat: Nagyon különleges, picit fűszeres, nagyon kifinomult illat, nem vicc, függője lettem. Elegáns és nagyon nőies, meghatározó, megadja azt a magabiztosságot, amely egy üzleti szituációban is és egy csábító randevún is szükséges egy nőnek. Nagyon különlegesnek érzem magam tőle. Nem tucatillat, határozott, erős személyiségnek való, aki bátran tudja viselni.

Domináns illatjegyek: A gyömbér és virágos illatok mellett egy kis fűszeresség is érződik.

Évszak: Olyan illatnak tartom, amit éven át bátran viselhetünk.



Alkalom: Számomra nappali és alkalmi parfümnek is megfelelő.

Illat tartóssága (1-5): Tökéletesen vizsgázott, nagyon tartós illat, elég egy kevés is belőle, akkor is érezni lehet hosszú órákon át.

Illat intenzitása: Erőteljes illat, nem érdemes túl sokat fújni belőle – és kár is lenne egy ilyen robusztussággal agyoncsapni a csáberejét.

Avon Maxima Icon for Her Parfüm

Első benyomás: Nagyon dekoratív az üveg, aranyszínű kupakja van, a formája egy picit a női test vonalait juttatják eszembe. A levélminta nagyon tetszik, ami végigfut a kupakon és megjelenik az üvegen is.

Az illat: Édeskés, elegáns illata van, a felnőtt nők illata, tinilányoknak, huszonéveseknek túl fajsúlyos lenne szerintem, annál komolyabb, karakteresebb. Jó érzés viselni, hozzáad az ember megjelenéséhez. Egyáltalán nem katalógusillat, meglepően egyedi.

Domináns illatjegyek: Édes illat, de nem az az émelyítő, nehéz fajta, a virágos jelleg nagyon árnyalttá teszi ezt. Van benne egy kis egzotikum, amit nem tudok konkrét illathoz kötni, de nagyon jó érezni, exkluzív érzetet ad az illatok keveredése.

Évszak: Őszi és téli illatnak gondolom.

Alkalom: Elegáns nappali illatnak tartom, de el tudom képzelni, hogy családi ünnepekre, kisebb eseményekre is ezt fújjam magamra, amikor azért jobban kiöltözik az ember.

Illat tartóssága (1-5): Tartóssága szerintem rendben van, fül mögé fújva estefelé is még éreztem, ruhán pedig még inkább megmarad, a sálam most ettől illatozik és tetszik, mikor magamra veszem.

Illat intenzitása: Szerintem elég erős, egy fújásnyit is tartósan érezni, sőt, ha többet viszek fel, már-már soknak érzem. Ezt mondjuk nem bánom, így jó sokáig használni tudom majd ezt a parfümöt.

Kenzo Flower by Kenzo EdT

Első benyomás: Emlékeim szerint a klasszikus pipacsos Kenzo is hasonlóan néz ki, olyan, mint egy virág, hosszú, íves, vékony üveg (ez a virág szára), tetején, a kupakján pedig díszeleg a virág feje. A hosszúkás forma miatt könnyen kézre áll, fújni is könnyű belőle, azonban egy kisebb táskába már lehet nem fér be, vagy túl sok helyet foglal a hosszúsága miatt.

Az illat: Finom, visszafogott, nőies, elsőre picit féltem attól, hogy nem lesz annyira erőteljes, hogy később is érezzem magamon az illatot. Azonban annak ellenére, hogy ez Eau de Toilette, tartós az illata – bár a saját bőrömön gyorsan megszokta az orrom, a ruháimon még más nap is érződött. Ahogy elmegyek a kabátom mellett, mindig megcsap ez a finom gyengéd illat. Érdekes az illat, mert engem csak nyomokban emlékeztet arra a pipacsos Kenzo illatra, amit szerintem a 90-es években minden lány érzett az anyukáján, és örökre megjegyzett mint kellemes illatemléket. Nekem ez a változat sokkal lágyabb és finomabb, érzékinek mondanám, de inkább finom-nőiesen. Hívogató, csalogató illatnak mondanám, amit az tud értékelni igazán, akinek kifinomultak az érzékei, vagyis egyáltalán nem az a fajta bombamód berobbanó, lehengerlő, leteperő illat.

Domináns illatjegyek: Igazi virágos illat, bár nem tudom, mennyire pipacsos. Kiérzek még belőle egy kis vaníliát és citrusosságot is, a rózsát annyira nem érzem rajta. Finom, andalítóan édes illat.

Évszak: A párommal ültünk a kertben, amikor hirtelen megjegyezte: „Isteni tavaszillatot éreztem, de rájöttem, ez a parfümöd, hiszen ősz van.”

Alkalom: Minden alkalomra viselhető ugyan, de én inkább nappalra, hétköznapra hordanám a visszafogottsága miatt.

Illat tartóssága (1-5): Az Eau de Toilette ellenére tartós illat, bőrön 3-as adnék rá, ruhán 4-re értékelem, azon például napokig megmarad, bőrön azért ismételni kell a nap folyamán. Körülbelül 3 fújás elég volt belőle, a csuklómra, és a ruhámra fújtam.

Illat intenzitása: Nem erőteljes illat szerencsére, én nem is szeretem. A szobában, ahol befújtam magam, még érezni sokáig egyébként az illatot, de kellemesen. Nem az a fajta illat, ami napközben megcsapja az orrodat, ha érezni akarom, akkor kifejezetten meg kell szagolnom mondjuk a csuklómat, de ez lehet azért van így, mert én például nem fújtam belőle a nyakamra. Lehet, hogy ott, a haj miatt tartósabb marad.

Mexx Black Women EdT

Első benyomás: Letisztult formavilágú, fekete, áttetsző füstös üvege van a parfümnek, kis táskába is kényelmesen elfér. Tetszett, hogy mértékkel fújta ki a parfümöt, is sokkal jobban adagolható, mennyit, hová szeretnék fújni belőle. Napközben jól kihasználható.

Az illat: Illata elsőre üde, kicsit gyümölcsös, később már inkább virágosabb, és egy kis édes jelleg is jellemző rá. A dinamikus nő illata számomra, akinek egész nap energikusnak, frissnek kell maradnia.

Domináns illatjegyek: Gyümölcsös, virágos illat, amibe idővel keveredik valamilyen füstös vagy talán fáj jelleg.

Évszak: Szerintem egy egész évben használható, univerzális illatról van szó, nem emelnék ki évszakot.

Alkalom: Attól függ, ki használja, számomra nappali illat, barátnőm szerint viszont kifejezetten esti.

Illat tartóssága (1-5): Nem hosszan tartó sem bőrön, sem a ruhán, így gyakran elővehető, újra felfrissülést ad a nap folyamán. A skálán 3-as jelölést adnék neki, de végtére is egy EdT-ről van szó, azok nem tartanak nap napestig.

Illat intenzitása: Szerintem visszafogott illatról van szó, egyáltalán nem tolakodó, pont ezért sportolás előtt is fújok párat, és így sem zavaró, inkább kellemes érzést ad a frissessége.

Bruno Banani Pure Woman EdT

Első benyomás: Nagyon tetszik az üveg intenzív színe, ötletes formája. Elfér a táskában, de könnyű megtalálni. Ötletes, hogy ha fordítva rakod rá a tetejét, kicsit megváltozik a hullám iránya, de jól tart, nem esik le. Hosszúkás formája miatt egyszerű a használata, könnyen fújható.

Az illat: Első szippantásra nagyon kellemes, könnyed illata van, inkább édeskés, mint gyümölcsös. Érzéki, kifinomult, nem egy macás illat. Egy elegáns irodában dolgozó nő képe jelenik meg a fejemben, asszisztenstől az üzletasszonyig bárkihez passzolhat.

Domináns illatjegyek: Édes „virágos” illat, de nem tudom megmondani milyen virág illatát érzem, úgy keverednek benne.

Évszak: Inkább tavaszi, nyári illatnak tartom, bár én most is szívesen fújkáltam magamra, jó volt érezni ebben a hűvös, szeles időben.

Alkalom: Hétköznapi illatként használnám, mert nem túl tartós az illata.

Illat tartóssága (1-5): Mikor kifújom, értelemszerűen nagyon kellemes, de illatfelhő nem keletkezik körülöttem, fiaimmal leellenőriztem, így 3-ra értékelném. Sajnos nagyon nem tartós illat, kb. egy óra múlva semmit nem érzékelek belőle és újra használni kell. Volt, hogy háromszor is napközben. Többnyire nyakamra fújtam 1-2 fújás oldalanként, néha-néha ruhára is. Ott sokkal inkább tartósabb maradt.

Illat intenzitása: Nem tolakodó, nem húzunk csíkot magunk után, inkább diszkrétnek mondanám.

