„Inkább vagyok boldogtalan egy Rolls Royceban, mint boldog egy biciklin ülve” – Igaz történet A Gucci-ház mögött

Maurizio Gucci, a Gucci divatház volt ura 1995 márciusában épp a cége milánói irodájába készült bemenni, amikor a ház lépcsőjén utolérte őt egy fegyveres férfi, aki a nevének kimondása után négyszer is meglőtte a divatcézárt, valamint megsebesítette a segítségére siető portást, majd egy kocsiba ült, és a társával elhajtott a helyszínről. A kegyetlen gyilkossági ügyben a rendőrség sokáig üzleti érdeksérelmek miatti megtorlásra gyanakodott, ugyanis az áldozatnak számos peres ügye és üzleti vitája volt, ám egy telefonon érkezett füles más irányba terelte a nyomozást. A tippet adó férfi elmondta, ismer egy férfit, aki azzal dicsekszik, hogy egy társával ő tette el láb alól Maurizio Gucci-t, és a munkát bérgyilkosként végezték el egy Pina nevű elit körökben mozgó jósnő és az áldozat volt felesége, Patrizia Reggiani megbízásából.

A rendőrök az ügy mélyére ásták magukat, és gyorsan kiderült, hogy az informátoruk igazat mondott. A bíróság két évvel a gyilkosság után ítélte 29 év börtönre Patrizia Reggianit, valamint fegyházba küldték három társát is. A per során a sajtó által csak Fekete Özvegynek hívott Patrizia pedig mindent megtett azért, hogy az esetnek nagy visszhangja legyen. A tárgyalásaiból gyakorlatilag divatbemutatót csinált, mindig tetőtől-talpig Gucciba öltözve érkezett a fotósok hada elé. A hatalmas hírverést kapó esetről először egy könyv (a magyarul is megjelent A Gucci-ház: Igaz történet gyilkosságról, őrületről, csillogásról és kapzsiságról) íródott Sara Gay Forden újságíró által, majd a könyv filmjogaira csapott le Ridley Scott, aki olyan sztárok segítségével meséli el a híres sztorit, mint Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci) és Jared Leto (Paolo Gucci).

Ki az a Patrizia Reggiani?

Patrizia Reggiani számára egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy valaha is az elithez tartozzon. Gyerekként a biológiai apját nem ismerte, az anyja szegénységben nevelte, amíg össze nem jött egy jól menő fuvarcég tulajdonosával, aki később Patriziát örökbe fogadta. Csak a jó szerencsének köszönhette, hogy egyszer egy olyan buliba volt hivatalos, ahol megjelent a Gucci-ház sarja, a fiatal ügyvéd Maurizio. Bár nem tartoztak egy ligába, a férfinak bejött, hogy a nő kicsit hasonlított Elizabeth Taylorra, Patricia-t pedig teljesen lenyűgözte, hogy egy Guccival flörtölhet. A flörtölésből kapcsolat, majd a férfi apja, Rodolfo Gucci tiltakozása ellenére házasság lett. Kezdetben szerényen éltek, aztán Maurizio nagybátyja, a New Yorkban élő Aldo Gucci állást ajánlott a férfinak a vállalat vezetésében, és ekkor kezdődött meg a házaspár elvegyülése a világ elitjében. Patrizia imádta, hogy Trumpok és Kennedyk között mulathatott New Yorkban, Acapulcóban nyaralhatott vagy épp Svájcban síelhetett, miközben Milanóban ő és a férje számítottak a társasági élet közepének. A sajtó Patriziát csak Lady Guccinak nevezte, ő pedig olyan mondatokkal gondoskodott az emberek szórakoztatásáról, mint a címben is idézett

Inkább vagyok boldogtalan egy Rolls Royceban, mint boldog egy biciklin ülve.

Eközben Maurizio egyre nagyobb befolyást szerzett a Gucci vállalatban, főképp miután apjától, Rodolfotól a halála után megörökölte a családi cég részvényeinek ötven százalékát. Sikeresen kapott össze a korábban a karrierjét felkaroló nagybácsijával, Aldoval, amiért cserébe a férfi viszont fülest adott a hatóságoknak, miszerint Maurizio aláírást hamisított a részvények megöröklésénél, ezért a vagyonát egy időre befagyasztották, ő pedig Svájcba menekült. Ekkor már Maurizio kapcsolata megromlott a feleségével, Patriziával is. Elhagyta őt és a gyerekeit, és elkezdett hihetetlenül nagy lábon élni, a nyolcvanas évek végén társulva egy bahreini befektetővel. A válása sok éven át tartott, ez alatt pedig Patrizia folyton fenyegette és zaklatta őt, különösen azután, hogy a férfi összejött egy régi ismerősével, Paola Franchival. Patrizia egyrészt félt attól, hogy Maurizio feleségül veszi Paolát, és akkor a Gucci-vagyont nem ő és a gyerekei, hanem a nő örökölheti, másrészt megorrolt a volt férjére amiatt, mert végül az összes részvényét eladta a bahreini befektetőknek, luxuséletre elkótyavetyélve a családi vagyont. Végül 1995-ben egy bérgyilkossal megölette Mauriziót, és amikor sok évvel később egy újságíró megkérdezte tőle, hogy miért tette, azt felelte, hogy

Elég rossz a látásom, nem szerettem volna eltéveszteni a célt.

Patrizia kiakadt

Ridley Scott (Az utolsó párbaj, Thelma & Louise…) új filmjét maga a Gucci divatmárka is támogatta (róluk azért tudni kell, hogy a kilencvenes évek óta nem dolgozik náluk senki a Gucci-családból), minden segítséget megadtak a filmnek ahhoz, hogy a lehető legjobban tudják rekonstruálni a cég korabeli ruháit. Azonban nem mindenki volt ennyire lelkes a produkció után. A börtönből a jó magaviselete miatt korábban, 2014-ben szabaduló Patrizia Reggiani kifejtette nemtetszését a szereposztás iránt, és leginkább az őt alakító Lady Gaga iránt érzett ellenszenvet. Ennek az ellenszenvnek pedig az a legfőbb oka, hogy az énekesnő/színésznő nem kereste őt fel a szerepre való felkészülés közepette, és nem volt kíváncsi arra, hogy elmondja neki a saját változatát a történetről. Lady Gaga szerint mindez azért történt így, mert nem volt szüksége rá. Létezett a fejében egy kép Patrizia Reggianiról, és ő ezt szerette volna megmutatni, mindenfajta befolyástól mentesen.

Ami kimaradt a filmből

Mivel Ridley Scott egy oknyomozó újságíró könyvét adaptálta, a filmben látott történések nagy vonalakban hűen követik a valós eseményeket, és inkább csak részleteiben térnek el tőle, valamint a szűkös (oké, 157 perces, de egy ilyen kacifántos ügyhöz képest szűkös) játékidő miatt számos apró, az esethez köthető érdekesség kimaradt. Jelentős eltérés, hogy a filmben Maurizionak és Patriziának csak egyetlen lánya születik, míg a valóságban két közös gyermekük is volt. Kicsit csodálkozom, hogy Scott kihagyta a pár történetének egyik legbizarrabb részét. A filmben Maurizio a hatóságok nyomozása elől Svájcba menekül, ahol belebotlik egy régi nőismerősébe, és részben a hatására ébred rá arra, hogy el akarja hagyni a feleségét, pedig a helyzet a valóságban ennél sokkal cifrább volt. Valójában Maurizio egy nap azt mondta a feleségének, hogy üzleti útra kell mennie Firenzébe. Elutazott, majd sosem jött vissza: másnap egy barátján keresztül üzente meg Patriziának, hogy köztük mindennek vége, és elhagyta őt. Szintén fontosabb változtatás, hogy Aldo fiát, Paolot a filmben Maurizio és Patrizia pereli be azért, hogy visszaélt a Gucci márkanévvel és a saját vállalkozásánál használta azt, míg a valóságban a saját apja orrolt meg rá ezért, és küldte rá a hatóságokat. Az azonban stimmel, hogy ezért cserébe Paolo bemószerolta a saját apját adócsalásért, és az öreg Aldonak ezért egy teljes évet kellett sitten ülnie.

Patrizia utóélete

A film legnagyobb hiányossága azonban leginkább az, hogy nem mutatja meg, mi történt Patriziával a rács mögé kerülése után, pedig ez is majdnem annyira érdekes, mint az a sztori, ami oda juttatta. Patrizia az ítélet előtt még próbálta az egész ügyet jósnő barátnőjére, Pina-ra fogni, ám miután rábizonyították a gyilkosságot, tagadás helyett inkább arra hivatkozott, hogy a kilencvenes évek elején túlélt egy agydaganatot (ezt a film szintén nem taglalja), ami megváltoztatta a személyiségét, és a közte és a volt férje között létrejött konfliktus valójában egy félreértés eredménye volt, amit csak meg kellett volna beszélniük. A börtönt Patrizia eleinte nem viselte jól, 2000-ben öngyilkosságot kísérelt meg a rácsok mögött, de később saját bevallása szerint megtalálta a helyét. Fodrászkodott és körmösként segített a rabtársainak odabent, és még valahogy azt is kiharcolta, hogy lehessen egy vadászgörénye odabent, pedig a börtönben tilos volt állatot tartani. Már 2011-ben lehetősége lett volna részt venni egy nyitott börtönprogramban, melynek keretében a raboknak munkát biztosítanak, ők pedig a munka mellett sokkal szabadabb életet élhetnek, de ő visszautasította a lehetőséget azzal, hogy

Soha nem dolgoztam életemben, és nem most fogom elkezdeni.

Végül 2016-ban szabadult, és ma is Milánóban él, luxuskörülmények között. A gyilkosságban játszott szerepe dacára az ügyvédeivel kiharcolta, hogy a volt férje vagyonából közel évi egymillió eurós járadékot kapjon, és még a börtönéveiért is kapott némi pénzt. Patrizia ma is ismert milánói polgár, és ha egy idősebb, elegáns hölggyel találkozol a városban, akinek egy papagáj ül a vállán, könnyen lehet, hogy a valódi Patrizia Reggianival hozott össze a sors. Lányai, Alessandra és Allegra a tárgyalás idején kitartottak az édesanyjuk mellett és hittek abban, hogy csak az agydaganat miatti személyiségtorzulása miatt tette, amit tett, és eleinte még a börtönben is látogatták, később azonban elhidegültek az anyjuktól. Svájcba költöztek, családot alapítottak és abból a nagyjából 400 millió dolláros vagyonból élnek, amit az apjuktól örököltek, és amiből éves juttatást kell fizetniük az édesanyjuknak.