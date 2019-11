Hiányoznak a muskátlik az ablakból? Ültess helyettük hangát!

Megállíthatatlanul jön a tél és vele együtt a szürke kopárság is, ami a gyönyörű őszi színek után egészen kiábrándító látvány. A virágágyások és a balkonládák már üresen állnak, a mediterrán növényeket pedig mind beköltöztettük, nehogy megfázzanak, így egyre sivárabb a kert és az erkély.

Csakhogy egyáltalán nem törvényszerű, hogy ez így legyen: nem kell tavaszig várnunk, hogy újra élet és színkavalkád vegyen minket körül. Ha azt szeretnénk, hogy egész télen szemet gyönyörködtető legyen a terasz és az udvar, épp itt az ideje, hogy teleültessük a balkonládákat és a sziklakertet alpesi hangával, vagy más néven havasi erikával.

Decemberi virágliget

Az alpesi hanga, ahogyan arra a nevéből is következtethetünk, kifejezetten kedveli a hideget, mivel fagytűrő örökzöld, ami ráadásul szebbnél szebb színekben kapható, és már akár decemberben virágba borulhat, így varázsolva újra színessé a kertünket.

Az alpesi hanga vagy havasi erika (Erica carnea) a harangvirágúak rendjébe és a hangafélék családjába tartozó faj, mely az Alpokban, Közép-Európában és Marokkóban őshonos.

Jó hír, hogy a gondozása nem túl bonyolult, és pont olyankor virágzik, amikor a leginkább elkél egy kis szín és vidámság a szabadban, vagyis decembertől egészen április elejéig, sőt akár már most is.

Ez az örökzöld, kúszó növekedésű, gazdagon ágas törpecserje 30 centiméter magasra nő, 6-8 cm hosszú ágakon növő apró, lapos levelei fénylőek, virágai pedig a fehértől a rózsaszínen és a kárminpiroson át egészen a liláig több színben pompázhatnak.

A hanga igazi főnyeremény, mivel egész évben megtartja díszítőerejét. Fel tudjuk dobni vele az erkély és a kert látványát egyaránt, ugyanis cserépben és szabad földben is vígan elél, így ültethetjük sziklakertbe, évelőágyba vagy akár balkonládába is. Az alpesi hanga a természetes környezetében erdei fenyvesek, havasitörpefenyő-cserjések és sziklás helyek lakója, így főként a mészmentes, savanyú talajt kedveli. Félárnyékos helyre ültessük vagy helyezzük a balkonládát, és ugyan nem nagyon vízigényes, viszont a párás levegőt kedveli. Száraz időben érdemes öntözni.

A különböző alpesi hangáknak nemcsak a virágzata eltérő színű, hanem a levelei is. Némelyikük aranyló, télen vörösre színeződő lombozatú, mások pedig zöldek. A különböző fajokat érdemes társítani egymással, így egész télen színes lehet a teraszunk és az udvarunk. De nemcsak kint díszítenek remekül a havasi erikák: virágzó ágaikkal dekorálhatunk friss és száraz csokrokat is, így a lakást is remekül fel lehet dobni velük. A hanga bimbói már késő ősszel megjelenhetnek, enyhe teleken pedig már decemberben díszbe borul, és egészen a tavasz kezdetéig hozza az apró, színes, bókoló virágokat.

Töltsük meg élettel a kiürült balkonládákat!

Válasszunk tehát egy napsütéses hétvégét, és szerezzünk be pár különböző színű alpesi hangát, majd a kiürült, valaha egynyáriakkal teli virágládáinkat töltsük meg savanyú ültetőfölddel, és ültessük tele a mutatós örökzöldekkel. Ezután helyezzük a ládákat félárnyékos helyre, – amilyen esős mostanában az idő, az öntözésre már nem is nagyon lesz gondunk, hiszen a hanga nem igényel sok vizet. Ha pedig enyhén indul a tél, ez a korai virágzású törpecserje hamar színes, virágzó dísze lesz a teraszunknak, fittyet hányva a kopár tájra.